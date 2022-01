Patrijarh Porfirije: Nema te sile koja nas može pokoriti ako smo sa Hristom

Vesti online pre 1 sat | RTRS

Uzalud je sve čoveka ako sav svet zadobije, a dušu svoju izgubi, poručio je patrijarh srpski Porfirije okupljenim vernicima u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci.

Patrijarh je ukazao na Hristovu ljubav, da je on smislio postojanja čoveka i da je došao da to pokaže. – Ako mislimo da nam sve ono što imamo može obezbediti suštinsku sigurnost, varaju se – rekao je patrijarh i dodao da to što je materijalno i prolazno nije moglo da zadovolji krater u njihovoj duši. Patrijarh je rekao da je potrebno da imamo smisao i kada nam ide od ruke i kada ne ide sve kako smo zamislili. – Da li imamo smislio u životu zavisi od cilja koji smo