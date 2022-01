Ledena kiša i 30 cm snega: Oprez - narandžasti meteoalarm upaljen, stižu polarni dani i mraz!

Mondo pre 1 sat | Veljko Petranović

Na snazi je narandžasti meteo-alarm. Do 30 centimetara novog snega pašće na zapadu Srbije, u centralnim i jugozapadnim predelima, dok je za Banat i Timočku krajinu prognozirana ledena kiša. Oblaci su doneli sneg južnije od Kragujevca, a danas će padati u celoj zemlji, osim na krajnjem severu. Jutarnja temperatura od -5 do 2 stepena, najviša dnevna od nule do 5 stepeni. U Beogradu povremeno sneg uz severni vetar. Temperatura stepen iznad nule. Oblačno i hladno vreme