RHMZ najavio mraz i ledene dane: Večeras prestaje sneg, ali su temperature u minusu. Evo do kad će tako biti

iKragujevac pre 2 sata

Sneg će danas u Srbiji biti slabog intenziteta, uveče će prestati, a od sutra sam predstoje mraz i ledeni dani, najavio je Republički hidrometeoroloki zavod Srbije.

- Danas u većem delu Srbije sneg slabog do umerenog intenziteta uz dodatno povećanje visine snežnog pokrivača za oko 5 centimetara, a u brdsko-planinskim predelima ponegde i do 10 centimetara. Uveče prestanak padavina - stoji u jutrošnjoj najavi RHMZ. Dodaje se da nam predstoje ledeni dani: - Od srede do petka, od 12. do 14. januara umereni i jaki jutarnji mrazevi. Dnevna temperatura do četvrtka, 13. januara u većini mesta ispod nule, ledeni dani, a zatim u