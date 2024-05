U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviše do 28 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz prolaznu umerenu oblačnost, prvo na zapadu i severu Srbije i najvišu dnevnu temperaturu od 25 do 28 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od 6 do 15 stepeni Celzijusa. Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče prolazna umerena oblačnost. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura u glavnom gradu od 12 do 15, a najviša oko 28 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka, 13. maja, u utorak promenljivo oblačno