Najnovija prognoza RHMZ, od ovog datuma se sve menja! Par dana sunca pa opet kiša! Očekujte nevreme, pali se i meteo alarm

U Srbiji će do kraja dana u većem delu pretežno sunčano i toplo, a u planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom, najnovija je najava RHMZ.

Najviša temperatura biće od 24 do 27 stepeni. Sutra i dalјe pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče prolazna umerena oblačnost, prvo na severu i zapadu Srbije. Najviša temperatura od 25 do 28 stepeni. Od utorka posle podne nestabilno, a od srede i malo svežije "Lokalni plјuskovi sa grmlјavinom na području Srbije ponovo se očekuju od utorka posle podne. Od srede do kraja nedelјe malo svežije sa dnevnim temperaturama od 19 do 24 stepeni. Sredinom sedmice (u