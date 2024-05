Pljuskovi, grad i puno kiše za kratko vreme! Najnovije upozorenje RHMZ: Sutra 28 stepeni, a onda se pale meteoalarmi u celoj Srbiji

Do kraja dana u većem delu Srbije biće pretežno sunčano i toplo. U planinskim predelima prognozira se retka pojava kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom. Najviša temperatura danas od 24 do 27 stepeni. Sutra će i dalje biti pretežno sunčano i toplo. Poslepodne i uveče prognozirana je prolazna umerena oblačnost, prvo na severu i zapadu Srbije. Najviša temperatura biće od 25 do 28 stepeni. Međutim, od utorka poslepodne kreće nestabilno vreme, a od srede i malo svežije, navodi se u najnovijoj

Lokalni pljuskovi sa grmljavinom na području Srbije ponovo se očekuju od utorka posle podne, upozorava RHMZ. - Od srede do kraja nedelje biće malo svežije sa dnevnim temperaturama od 19 do 24 stepeni. Sredinom sedmice, u sredu i četvrtak, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom biće najučestaliji pa se očekuju u većini mesta, a lokalno će biti praćeni sitnim gradom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme. Od petka će biti više sunčanih sati, a padavine će