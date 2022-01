Skupština Srbije usvojila zakon o pomoći mladima u iznosu od 100 evra

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas zakon na osnovu kog će mladima od 16 do 29 gdodina biti uplaćena novčana pomoć u iznosu od 100 evra kao pomoć za ublažavnje posledica pandemije.

Takvu vrstu pomoći najavio je nedavno predsednik Aleksandar Vučić koji je rekao da će od 1.februara mladi od 16 do nepunih 30 godina dobiti pomoć od 100 evra. Prijavljivanje počinje 15.januara i trajaće do 30.januara, a sam proces prijavljivanja biće isti kao za prethodnih 100 evra koje su dobili svi građani. To sve vrši preko portala Uprave za trezor gde se unose podaci, broj lične karte, JMBG, kao i broj računa u banci, a ko nema račun može da izabere u kojoj