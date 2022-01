Večernje novosti pre 51 minuta | Novosti onlajn

Foto: Instagram - Pripremamo se za sednicu Narodne Skupštine, na kojoj se danas nalazi Predlog zakona kojim se propisuje dodela novčane pomoći mladima od 16 do 29 godina. Prijava traje od 15. do 30. januara, a isplate slede od 1. februara 2022. godine - napisao je Mali. A post shared by Siniša Mali, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa)