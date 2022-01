"To se nagomilalo": Lavrov o širenju NATO-a i pregovorima sa Amerikom: "Našem strpljenju dolazi kraj"

Blic pre 4 sati

Rusija nije spremna da zauvek čeka odgovor SAD i NATO-a u vezi sa bezbednosnim zahtevima Moskve, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je naglasio da Rusija želi da dobije detaljan pisani odgovor na svaki ruski predlog. Lavrov je na godišnjoj konferenciji za novinare rekao da Moskva želi da čuje koji predlozi su funkcionalni, a koji nisu, da želi objašnjenje za to i da je ključna stvar da sve to bude u pisanoj formi, javio je Rojters. Šef ruske diplomatije istakao je da bi predsednik Rusije Vladimir Putin mogao da donese odluku kada Moskva dobije detaljne odgovore na svoje predloge i kada