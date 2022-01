Cunami nosi sve pred sobom: Ogromni talasi udarili državu Tonga VIDEO

Nova pre 2 sata | Autor:Agencije

Pacifičku državu Tonga zapljusnuo je talas cunamija nakon erupcije vulkana na dnu Tihog okeana.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se ogromni talasi kako udaraju po obali i ljudi koji pokušavaju da pobegnu od vodene stihije, prenosi Srna. Podsetimo, ostrvo Tonga izdalo je upozorenje za cunami za ceo arhipelag, nakon što je u petak ponovo eruptirao vulkan Hunga Tonga Hunga Ha'apai. Vulkan, koji se nalazi oko 30 kilometara jugoistočno od ostrva Fonuafo'ou, prethodno je eruptirao krajem prošle godine.