Nogo priveden jer je slomio kutiju na biračkom mestu (VIDEO)

Danas pre 26 minuta | Vojin Radovanović

Srđan Nogo, bivši narodni poslanik, razbio je glasačku kutiju, nakon što je u nju ubacio svoj glasački listić, na biračkom mestu 35, opština Savski venac.

Kako je potvrđeno portalu Nova.rs on je priveden i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Kada je slomio kutiju Nogo se obratio biračkom odboru „Izvinjavam se stvarno, ali tako se desilo. Ovo mislim o referendumu“. Snimak je originalno objavljen na Jutjubu kanalu medijske kuće SRBIN.info, a glavni odgovorni urednik tog portala Dejan Zlatanović je za naš list potvrdio da je on autor snimka. Društvenim mrežama se proširio snimak na kom se vidi Nogo kako lomi kutiju,