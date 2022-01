Sunce, tmurno, sunce, tmurno

Radio 021 pre 25 minuta | 021.rs

Sreda će u Novom Sadu biti sunčana i hladna.

Vetar slab do umeren zapadni, posle podne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura -5, najviša dnevna 4 stepena. U četvrtak tmurno i moguća je kiša. Temperatura će se kretati od -3 do 6 stepeni. U petak ponovo više sunca, ali i dalje hladno. Minimalna dnevna temperatura biće -2, maksimalna 3 stepena. Za vikend tmurnije. U subotu oblačno, bez padavina, a temperatura će se kretati od -5 do 0 stepeni. U nedelju identična temperatura, samo što će biti