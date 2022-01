Stiže veliko zahlađenje

Vesti online pre 1 sat | Sputnjik

U Srbiji je poslednjih dana bilo pretežno sunčano sa dnevnim temperaturama malo iznad proseka za ovo doba godine, a prognostičar Marko Čubrilo najavljuje da se već u petak očekuje novo, izraženije naoblačenje i zahlađenje, uz povremenu pojavu snežnih padavina.

Prema prognozi Čubrila, sredinom nedelje biće suvo i umereno hladno uz jutarnji mraz, dok će u toku noći biti slabih do umerenih, a ponegde na planinama i jakih mrazeva. Jutarnji minimumi od -7 do -1, na snegom pokrivenim planinama ponegde i oko -12 stepeni Celzijusa. Dnevni maksimum od 2 do 6 stepeni, a u mestima gde će se magla ponovo duže zadržavati oko -1 stepen Celzijusa. „U četvrtak ispred novog, hladnog, fronta koji će se ka nama spuštati po istočnoj