Video: Žrtva u eksploziji u New Yorku, više povrijeđenih

Al Jazeera pre 3 sata | Izvor: Agencije

Najmanje jedna osoba je poginula, a osam je povrijeđeno u eksploziji i požaru u New Yorku, saopštio je gradonačelnik Eric Adams. Prema navodima medija, eksplozija gasa izazvala je požar i urušavanje zgrade, prenosi Tanjug. Više od 100 vatrogasaca i pripadnika Hitne pomoći izašlo je na lice mjesta, navodi ABC News. FDNY members continue to operate at a 2-alarm fire at 869 Fox Street in the Bronx. pic.twitter.com/LDjt7faEJs — FDNY (@FDNY) January 18, 2022