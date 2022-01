Epidemiolog: Omikronom će do aprila biti zaraženo 70 odsto gradjana Srbije

Niške vesti pre 51 minuta | Beta Beta

On je za današnje Novosti naveo da je za prethodnih sedam dana, od kada je zvanično potvrdjen petocifren broj infekcija na dnevnom nivou, zaraženo izmedju 250.000 i 300.000 gradjana, pri čemu se kako je rekao, ogromna većina novozaraženih „ne vidi u sistemu evidencija“. „Omikron sojem, koji ima najviše mutacija do sada pa probija i postvakcinalni i prirodno stečeni imunitet, biće do kraja marta inficirano 70 odsto populacije. Od tog broja detektovaćemo samo manjinu