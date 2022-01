Dačić: Raspisivanje parlamentarnih i lokalnih izbora 15. februara

Danas pre 6 sati | RTS

Vanredni parlamentarni izbori i lokalni izbori u pojedinim mestima biće raspisani 15. februara, dok će predsednički izbori biti raspisani najverovatnije 2. marta, izjavio je predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić.

Dačić je rekao da nije praksa i nije za to da se izborni zakoni menjaju pred izbore, ali se to sada čini jer je rezultat međustrančkog dijaloga i preporuka OEBS-a kako bi izbornim uslovima u Srbiji relativno svi bili zadovoljni, prenosi RTS, pozivajući se na Tanjug. Predsednik skupštine izjavio je da lokalne i predsedničke izbore raspisuje on, kao predsednik Narodne skupštine, dok će predsednik Republike, kako je naveo, raspisati vanredne parlamentarne izbore, a