Havarija na cevovodu, 2 grada sutra bez vode ceo: Dan?! Građani masovno stvaraju zalihe, nadležni tvrde da će se uz pomoć bunara nadoknaditi sve

Na magistralnom cevovodu u Čačku, došlo je do havarije, a za sutra je planirana hitna sanacija tog kvara stoga su iz JP Rzav obavestili javnost, da od 7 sati ujutru pa do ponoći Čačak i Gornji Milanovac neće imati vode. Nadležni, međutim, tvrde da će uz pomoć arteških bunara uspeti da nadoknadi te količine vode i da većih

Kvar na magistralnom cevovodu je jako ozbiljan, primorani smo da pristupimo hitnoj sanaciji tog kvara, kako bi sprečili veću havariju, koja bi mogla dovesti do značajno većih posledica po vodosnabdevanje naših korisnika. Na otklanjanju kvara raditi desetak ljudi, a još toliko će biti u mobilnoj ekipi, koja će kontrolisati sve uzvodne i nizvodne vazdušne ventile i moguće hidrauličke udare, izjavio je Zoran Barać direktor JP Rzav. Nakon što se ova informacija