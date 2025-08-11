Panika u Čačku nakon što je najavljeno da sutra ceo dan neće biti vode, građani masovno kupuju bidone u prodavnicama: Oglasio se zamenik gradonačelnika i kaže - nema razloga za brigu, rezervoari u bunarima su puni

RINA pre 1 sat
Panika u Čačku nakon što je najavljeno da sutra ceo dan neće biti vode, građani masovno kupuju bidone u prodavnicama: Oglasio…
Panika u Čačku nakon što je najavljeno da sutra ceo dan neće biti vode, građani masovno kupuju bidone u prodavnicama: Oglasio se zamenik gradonačelnika i kaže - nema razloga za brigu, rezervoari u bunarima su puni Čačak – Na magistralnom cevovodu došlo je do havarije, a za sutra je planirana hitna sanacija tog kvara stoga su iz JP Rzav obavestii javnost, da od 7 sati ujutru pa do ponoći Čačak i Gornji Milanovac neće imati vode. - Kvar na magistralnom cevovodu je
Havarija na cevovodu, 2 grada sutra bez vode ceo: Dan?! Građani masovno stvaraju zalihe, nadležni tvrde da će se uz pomoć…

Havarija na cevovodu, 2 grada sutra bez vode ceo: Dan?! Građani masovno stvaraju zalihe, nadležni tvrde da će se uz pomoć bunara nadoknaditi sve

Blic pre 24 minuta
Gradska uprava u Čačku objavila gde su moguće restrikcije vode

Gradska uprava u Čačku objavila gde su moguće restrikcije vode

RTS pre 1 sat
Konačno se oglasila i lokalna vlast oko problema sa vodosnabdevanjem

Konačno se oglasila i lokalna vlast oko problema sa vodosnabdevanjem

Ozon press pre 1 sat
Čačak i Gornji Milanovac bez vode

Čačak i Gornji Milanovac bez vode

Danas pre 1 sat
Panika u Čačku nakon što je najavljeno da sutra ceo dan neće biti vode, građani masovno kupuju bidone u prodavnicama: Oglasio…

Panika u Čačku nakon što je najavljeno da sutra ceo dan neće biti vode, građani masovno kupuju bidone u prodavnicama: Oglasio se zamenik gradonačelnika i kaže - nema razloga za brigu, rezervoari u bunarima su puni

RINA pre 2 sata
Građani Čačka će sutra ipak imati normalno snabdevanje vodom!

Građani Čačka će sutra ipak imati normalno snabdevanje vodom!

Morava info pre 2 sata
Haos u Čačku Zbog havarije za nekoliko sati rasprodate sve zalihe vode

Haos u Čačku Zbog havarije za nekoliko sati rasprodate sve zalihe vode

Dnevnik pre 2 sata
ČačakGornji Milanovac

