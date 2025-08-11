Konačno se oglasila i lokalna vlast oko problema sa vodosnabdevanjem

Ozon press pre 21 minuta
Gradska uprava u Čačku konačno se oglasila povodom pucanja cevi na vodosistemu Rzav u Ovčarsko-kablarskoj klisuri zbog čega je najavljeno isključenje vode od 7 do 24 časa u utorak 12.avgusta.

Kako je saopšteno, očekuje se da će „zahvaljujući odgovornom radu Javno-komunalnog preduzeća ‘Vodovod’ Čačak i pravovremenoj pripremi gradskih akumulacija, grad tokom radova imati dovoljne količine vode“. Uz racionalno korišćenje vode, ističu u Gradskoj upravi, uopšte neće biti potrebe za restrikcijama. Gradska uprava Čačak naglašava da ukoliko ipak dođe do privremenih prekida isporuke vode, one se mogu očekivati uglavnom u višespratnicama i tokom večernjih časova.
Čačak

