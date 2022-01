Hladno i sunčano

Dnevnik pre 1 sat | Dnevnik.rs

Danas nas očekuje dosta sunca ali svejedno hladan, tokom kojeg se temperatira neće dizati iznad 1 stepena Celzijusa...

NOVI SAD: Ujutru jak mraz, a tokom dana hladno sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Temperatura -10 do 1 stepen. VOJVODINA: Vrlo hladno sa jakim mrazem ujutru i maksimalnom dnevnom temperaturom malo ispod 0 stepeni sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Temperatura od -12 do -3 stepena. SRBIJA: Hladno sa jakim mrazem ujutru i maksimalnom temperaturom malo