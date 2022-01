Završen sastanak ekoloških aktivista i Brnabić, evo šta je zatraženo od nje

Radio 021 pre 42 minuta | Beta, FoNet

Predsednik udruženja "Ne damo Jadar" Zlatko Kokanović izjavio je da je taj pokret od premijerke Ane Brnabić zatražio donošenje zakona o trajnoj zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora.

On je, posle sastanka sa Brnabić, rekao da to udruženje nije tražilo da se ukinu do sada date dozvole za istraživanje litijuma i bora, ali je zahtevalo da se istražno područje ne može proširivati. "Tražili smo donošenje zakona o trajnoj zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora u Srbiji. Brnabić je rekla da zbog izbora ne može da se donese zakon, ali zahtev nije eksplicitno odbačen", rekao je Kokanović. Udruženje je, prema njegovim rečima, tražilo i da