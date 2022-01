Šapić potvrdio pisanje Nove: Tačno je, biću prvi na listi SNS za Beograd

Nova pre 27 minuta | Autor:Vojislav Milovančević

Potpredsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić potvrdio je pisanje “Nove” da će biti prvi na listi vladajuće stranke na beogradskim izborima. “Da tačno je.

Glavni odbor bi trebao da se održi 11. februara, kad bi trebalo da potvrdimo obe liste, republičku i gradsku. Očekujemo da u roku jednog dana predamo te obe liste”, rekao je on, gostujući na televiziji Pink. On je dodao da se “Beogradom bavi duže od decenije”. “Naravno da je to čast, ali i obaveza. Ja sam čovek sa dve noge ne zemlji. Ispred nas je jedan veoma važan period u kom bi trebalo da objasnimo Beograđanima koji su naši planovi”, rekao je on. Šapić je