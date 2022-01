Vulin: Zvicer ima političkog šefa, hoće da se osveti Vučiću

Dnevnik pre 35 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da organizovana kriminalna grupa želi da se osveti predsedniku Aleksandru Vučiću, pošto je Srbija uspela da razbije velike narko kartele.

Govoreći o informacijama u vezi sa planom za atentat na Aleksandra Vučića, Vulin je za RTS rekao je da organizovana kriminalna grupa želi da se osveti Vučiću, jer smo uspeli da razbijemo velike narko kartele. "Zvicer ne radi sam, on ima političkog šefa i pokušaće da se osveti Vučiću", naveo je Vulin. Kaže da nije ništa novo da je Zvicer bio šef Belivuku i Miljkoviću i da se čini sve da se dođe i do njega. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da tokom same istrage