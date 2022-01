Radio 021 pre 7 sati | 021.rs

Beogradska policija uhapsila je P.S. (48) zbog sumnje da je kao investitor stambenog objekta u izgradnji na Vračaru prevario kupca stana za 400.000 evra, saopšteno je danas.

On je osumnjičen da je stan koji je prethodno prodao, ponovo prodao drugom kupcu. Odredđno mu je zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu za prevaru biti priveden nadležnom tužilaštvu.