Bajden najavljuje rat u februaru: Zadrška Zelenskog, Rusija poriče da planira napad na Ukrajinu

Večernje novosti pre 1 sat | D. D. S.

Foto: Tanjug/AP Photo - Predsednik Bajden je rekao da postoji jasna opasnost da bi Rusi mogli da napadnu Ukrajinu u februaru - rekla je portparolka Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Emili Horn. - On je to javno rekao i mi na to upozoravamo mesecima.

Tokom razgovora, predsednik Bajden je, kako se navodi, "ponovo potvrdio spremnost SAD da zajedno sa svojim saveznicima i partnerima odlučno odgovori ako Rusija dodatno izvrši invaziju na Ukrajinu". Mediji, međutim, prenose da je ukrajinski zvaničnik istakao da razgovor između Zelenskog i Bajdena "nije dobro prošao" jer se nisu složili oko "nivoa rizika" od navodnog ruskog napada. Zelenski smatra da pretnja Rusije ostaje i da nije izvesno da će doći do napada.