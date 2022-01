Hapšenje zbog nesreće u Petrovaradinu: Drogiran vozio baku pa izazvao sudar sa kamionom

Radio 021 pre 4 sati | 021.rs

Novosadska policija uhapsila je M. V. (27) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnja se da, juče, u Petrovaradinu, vozeći pod dejstvom narkotika, on nije ustupio prvenstvo prolaza teretnom vozilu i da je tako izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je poginula njegova 76-godišnja saputnica, saopštila je policija. M. V. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Do udesa je došlo u Reljkovićevoj ulici, kod nekadašnje diskoteke "Točak". Kako je za 021.rs rekao portparol Hitne pomoći