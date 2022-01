Sutra pretežno sunčano, potom naoblačenje i uveče kiša

Vesti online pre 5 sati | Vesti online

U Srbiji sutra pre podne pretežno sunčano i relativno toplo, posle podne postepeno naoblačenje, uveče kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, samo pre podne na istoku umeren i jak zapadni. Minimalna temperatura od -4 na jugu do 1 na severu, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Krajem dana i tokom noći ka utorku sa padom temperature kiša će preći u sneg i u nižim predelima, a vetar će biti u skretanju na slab i umeren severozapadni. Više snega očekuje se na zapadu zemlje gde će doći do formiranja snežnog