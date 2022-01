Ponovo stiže sneg! RHMZ objavio upozorenje: Spremite se za nove padavine početkom meseca

Kurir pre 4 sati

U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme, a posle podne se očekuje naoblačenje sa kišom i snegom u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

RHMZ je izdao upozorenje zbog snežnih padavina. "U utorak, sredu i četvrtak hladnije, mestimično sa snegom uz stvaranje/ povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u utorak i to na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlјe. U nižim predelima, južnije od Save i Dunava, očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm, a u brdsko- planinskim predelima novih 15 do 25 cm, lokalno i više. Na severu se očekuju mešovite padavine kiša, susnežica i sneg", stoji u