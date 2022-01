Vladeta Janković: Vrlo verovatno da ću prihvatiti kandidaturu za gradonačelnika Beograda

Radio 021 pre 1 sat | Nova.rs

Bivši diplomata i profesor Filološkog fakulteta u penziji Vladeta Janković izjavio je da je vrlo verovatno da će prihvatiti predlog da bude kandidat za gradonačelnika Beograda.

"Kako sada stvari stoje, vrlo verovatno, više nego verovatno je da ću prihvatiti da budem kandidat opozicije za gradonačelnika Beograda", rekao je Janković u emisiji "Utisak nedelje". On je dodao da će danas do 11 sati sa sigurnošću moći da odgovori na ovaj predlog, jer kako je rekao, ima "čitava lista uslova lične prirode koji treba da budu zadovoljeni, a treba i da se posavetuje sa još nekim ljudima", prenosi Nova.rs. Janković je rekao da do sada ima podršku