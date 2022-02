Sutra susnežica, u petak 10 stepeni i sunce

Radio 021 pre 6 sati | 021.rs

Sreda će u Novom Sadu biti minimalno toplija.

Meteorolozi su najavili susnežicu i temperaturu od -2 do 6 stepeni. U četvrtak tmurno, ali suvo. Najniža temperatura biće 0, najviša 7 stepeni. U petak umereno oblačno i znatno toplije, do 10 stepeni. U subotu ponovo tmurno i moguća je slabija kiša. Temperatura od 2 do 6 stepeni. U nedelju ponovo umereno oblačno, uz dosta sunčanih intervala i maksimalnih 10 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 2. februar: Zbog očekivane biometeorološke situacije poseban