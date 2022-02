U Srbiji danas oblačno i malo toplije, mestimično sa snegom

Nova pre 1 sat | Autor:Beta

U Srbiji danas pretežno oblačno i malo toplije, na severu sa kišom i susnežicom, u ostalim krajevima mestimično sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od minus tri do nula stepeni, najviša od tri do osam. U Beogradu pretežno oblačno i malo toplije, ujutru i pre podne sa susnežicom i snegom, posle podne povremeno sa kišom. Najniža temperatura od minus dva do nula, najviša oko šest stepeni. BONUS VIDEO: Najava novina NOVA za 2. februar