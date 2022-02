Na snazi meteo alarm u celoj Srbiji: Danas kiša i sneg, evo kako će biti narednih dana

Kurir pre 2 sata

U Srbiji danas pretežno oblačno i malo toplije, na severu sa kišom i susnežicom, u ostalim krajevima mestimično sa snegom.

Najniža temperatura od minus tri do nula stepeni, najviša od tri do osam. U naredna dva sata u Vojvodini i na jugoistoku zemlјe mestimično slab sneg i susnežica. Zbog niske temperature tla na području cele zemlјe lokalno će biti poledice. Četvrtak Pretežno oblačno, na severu mestimično sa kišom ili susnežicom, u ostalim krajevima sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 2 stepena, najviša dnevna od 2 do 6, u Timočkoj