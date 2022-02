Oblačno i malo toplije, mestimično sa snegom ili kišom

RTS pre 2 sata

Novo naoblačenje iz srednje Evrope severu donosi kišu i susnežicu, a južnijim predelima povremeno sneg. Ipak, sa Mediterana stiže topliji vazduh i podiže dnevnu temperaturu.

Vetar slab i umeren jugozapadni i zapadni, posle podne u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U Beogradu ujutru po koja pahulja, a popodne kiša. Jutarnja temperatura od -2 do 0, najviša dnevna oko 6 stepeni. U narednih sedam dana u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, malo toplije, a u četvrtak i subotu mestimično sa mešovitim padavinama: kišom, susnežicom i snegom. Od nedelje suvo uz manji porast