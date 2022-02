V.d direktora Centra za socijalni rad u pritvoru zbog napada na suprugu, njenu majku i brata

Radio 021 pre 2 sata | Euronews Srbija

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Velikom Gradištu odredio je pritvor v.d. direktora Centra za socijalni rad u ovom mestu D. Ž. zbog nasilja u porodici.

Sumnja se da je on pretukao svoju suprugu kao i njenog brata i majku, rečeno je iz ovog tužilaštva za Euronews Srbija. Inače, njemu je pre dva dana, kada je došlo do incidenta, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati po odobrenju iz ovog tužilaštva, nakon čega je juče popodne i saslušan. "Njemu je određen pritvor zbog nasilja u porodici. To je učinjeno zbog okolnosti koje ukazuju da će, ukoliko bude bio na slobodi, ometati postupak uticanjem na oštećene i