URA očekuje samo 11 glasova za Krivokapića

Dnevnik pre 34 minuta | Tanjug

PODGORICA: Proračuni su da će svega 11 od 81 poslanika u skupštini Crne Gore dati poverenje Vladi Zdravka Krivokapića, rekao je večeras generalni sekretar pokreta URA Mileta Radovanić, povodom vanredne sednice Skupštine Crne Gore na kojoj poslanici već nekoliko sati raspravljaju o izglasavanju nepoverenja aktuelnoj Vladi.

On je za Tanjug TV istakao da će URA, ukoliko dođe do formiranja manjinske vlade, u skupštinskoj proceduri inicirati predlog Zakona o poreklu imovine, za koji, kako kaže, smatraju da je suštinski zakon. Radovanić nije isključio mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori i napominje da bi okosnicu manjinske vlade, ukoliko do nje dođe, trebalo da sačinjavaju, osim pokreta URA i udruženje građana CIVIS, koji je deo platforme Crno na bijelo, Socijalistička