Sve o obaveznoj vakcinaciji u Austriji: Novi zakon i novčane kazne će imati 3 faze, a evo ko može da dobije izuzeće

Austrija je najavila obaveznu vakcinaciju građana i novčane kazne za one koji je odbiju. Evo kako će to tačno funkcionisati. Austrija je u petak postala prva zemlja u Evropi koja je uvela obaveznu vakcinaciju protiv korona virusa za odrasle nakon što ga je predsednik Aleksandar Van der Belen potpisao kao zakon. Sveobuhvatne mere Austrije će dovesti do toga da oni bez sertifikata o vakcinaciji ili izuzeća potencijalno budu kažnjeni početnim kaznama od 600 evra.