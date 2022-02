Zahlađenje stiže pred Sretenje: Februar se deli na dva dela, topao i hladan

OK radio pre 28 minuta | OK Radio

Ovaj februar podeliće se, kada je vreme u pitanju, na dva dela.

Prva polovina biće uglavnom stabilna i natprosečno topla, tokom pojedinih dana temperatura će biti i do 15 stepeni, a zahlađenje u obliku da vreme bude u skladu sa kalendarom očekuje se sredinom meseca, 12-13. febuara, kaže meteorolog Đorđe Đurić. U nedelju će ojačati polje anticiklona, pa će biti stabilno i sunčano. Jutro će biti hladno, uz slab do umeren mraz, ponegde i uz maglu, a tokom dana relativno toplo. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15, u Beogradu do