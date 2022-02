Tragedija koja je ujedinila planetu Ceo svet plače za Rajanom: Počivaj u miru, anđele mali (video)

Kurir pre 3 sata

Marokanski petogodišnji dečak Rajan Avram je nažalost preminuo nakon što je konačno izvučen iz bunara, nakon četiri dana spasilačke operacije.

Ova vest rastužila je ceo svet, i mnogi su nakon toga na društvenim mrežama podelili srceparajuće poruke poslednjeg pozdrava. "Borio se hrabro i zauvek će biti u našim srcima. Neka sada počiva u miru", napisao je jedan korisnik u objavi na Tviteru. #Updates Official statement by the state media has pronounced that #Rayan has sadly passed away after after finally getting him out of the well. He fought bravely and would forever be in our hearts. May he now rest in