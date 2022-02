Raste broj zaražene dece kororna virusom u Majdanpeku i Negotinu

Danas pre 1 sat | J. B. K.

Prema izveštajima nadležnih zdravstvenih ustanova svakodnevno se među novozaraženim korona virusom evidentira i dosta dece.

U poslednja dva dana u Negotinu je virus potvrđen kod 35 dece i mladih, a u majdanpečkoj opštini petinu obolelih od kovida čine deca uzrasta do 17 godina. Poslednjih desetak dana u majdanpečkoj opštini se gotovo svakodnevno beleže slučajevi inficiranja korona virusom kod dece. Nadležni u Domu zdravlja Majdanpek navode da je prema poslednjem izveštaju od kovida obolelo 19 dece do šest i 38 osnovaca i srednjoškolaca do 17 godina starosti, što je u odnosu na ukupan