Iskoristite sunčani petak, preokret za vikend

RTS pre 29 minuta

I danas proleće u Srbiji. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. Uveče je ponegde moguća kiša. Zahlađenje se očekuje za vikend.

Pretežno sunčano i toplo vreme tokom dana u većem delu zemlje. Jutro maglovito na jugu Srbije. Naoblačenje sa slabom kišom na severu zemlje očekuje se posle podne, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima. U brdsko-planinskim padaće slab sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 4 stepena, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano i toplo, s temperaturom do 15 stepeni. Za vikend oblačno i hladnije.