Rat u Ukrajini goruća tema: Večeras razgovaraju Putin i Bajden

Nova pre 1 sat | Autor:Agencije

Predsednik Rusije Vladimir Putin i njegov američki kolega Džozef Bajden planiraju da u subotu uveče održe telefonski razgovor, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je dodao da će razgovor biti organizovan na inicijativu američke strane. Savetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan ranije danas je na brifingu za novinare izjavio da u Beloj kući očekuju da će se predsednik Bajden uskoro čuti telefonom sa Putinom. "Kao što smo u ranije govorili, do invazije može doći u svako momentu, ako Putin da takvo naređenje. Bez obzira na spekulacije o tome da se to može desiti tek posle Olimpijskih igara,