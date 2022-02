Jutro sveže, danas oko 10 stepeni: Po podne stiže kiša, a uveče i sneg! U Beogradu nedelja sunčana, do 7 stepeni

Kurir pre 9 sati

BEOGRAD - U Srbiji će danas preovlađivati promenljivo oblačno vreme, sa kratkotrajnom kišom pre podne na istoku, a posle podne i uveče i u stalim krajevima, na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U košavskom području duvaće umeren i jak, južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus četiri stepena do tri, najviša dnevna od šest do deset stepeni. U Beogradu sunčano, posle podne povremeno oblačno. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od minus tri do nula, najviša oko sedam stepeni. AMSS: Povoljni uslovi u saobraćaju Vozače na putevima u Srbiji danas očekuju uglavnom povoljni uslovi,