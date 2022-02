Vremenska prognoza - 14. februar

RTS pre 3 sata

Košava postepeno gubi na snazi, ali će i sutra biti umerenog do jakog vetra. Još ujutru na istoku slaba kiša ili sneg, zatim u celoj zemlji pretežno sunčano. Popodne novo naoblačenje koji će na zapadu doneti po koju kap kiše. Sa Mediterana struji ponovo topliji vazduh. Jutarnja temperatura od -3 do 3 stepena, najviša dnevna od 10 do 13, a samo će na istoku biti svežije. U Beogradu popodne više oblaka, ali bez padavina. Temperautra do 12 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 14.02.2022. Ponedeljak: Ujutro i pre podne pretežno sunčano, osim na jugu i istoku Srbije, gde će se zadržati pretežno oblačno uz mogućnost slabog kratkotrajnog snega ili kiše. Posle podne umereno naoblačenje sa zapada, koje će na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu, dok će istovremeno na jugu i istoku doći do razvedravanja. Košava u slabljenju - duvaće slab, u košavskom