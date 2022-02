Naredne nedelje i do 18 stepeni

Radio 021 pre 6 sati | 021.rs

Naredna sedmica u Novom Sadu biće umereno oblačna sa temperaturama iznad 10 stepeni.

U ponedeljak umereno oblačno, uz dosta sunca. Duvaće umeren i jak, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće -2, najviša 12 stepeni. U utorak još toplije, od 4 do 16 stepeni. U sredu umereno oblačno i minimalno svežije. Najniža temperatura biće 4, najviša 14 stepeni. U četvrtak i petak toplo za ovo doba godine. U četvrtak će se temperatura kretati od 5 do 16 stepeni, dok je u peak moguća kiša, a temperatura će se kretati od 7 do 18 stepeni.