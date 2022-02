Prognoza vremena, očekuje pretežno sunčano vreme, posle podne povremeno uz umerenu oblačnost

RTV pre 8 sati | Tanjug

NOVI SAD - Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 0 °C, najviša oko 7 °C. Naredne sedmice natprosečno toplo uz topljenje snega na planinama, koje ce naročito biti intenzivno do 1300 m nadmorske visine. U većem delu pretežno sunčano, osim na jugu i istoku zemlje, gde ce se zadržati umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Košava će biti u slabljenju.

Uveče i tokom noći naoblačenje, na severu i zapadu ponegde kratkotrajna kiša. U utorak u većem delu pretežno sunčano, samo na jugu promenljivo oblačno ali suvo. Uveče prolazno naoblačenje s kišom zahvatiće prvo sever i zapad zemlje, a tokom noći i u sredu proširiće se na ostale predele. Od četvrtka promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo i stabilno vreme sa sunčanim intervalima. Na severu povremeno s kratkotrajnom kišom, a krajem perioda prolazna kiša se očekuje