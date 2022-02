Brnabić: Ponoš jeste NATO general

Danas pre 52 minuta | FoNet

Ko želi da glasa za NATO integracije i da se na dnevnom redu parlamenta nađe rezolucija o genocidu u Srebrenici, treba da glasa za tu koaliciju, ocenila je večeras premijerka Srbije Ana Brnabić, aludirajući na koaliciju Ujedinjena Srbija i njenog predsedničkog kandidata Zdravka Ponoša.

Zdravko Ponoš jeste NATO general, to ne mislim ni kao pozitivno, niti negativno, već je to činjenica i to se da videti iz svih depeša Vikiliksa, rekla je Brnabić u emisiji „Hit tvit“ na TV Pink, pokazujući nekoliko tih depeša. Narod su sve vreme lagali i Ponoš je pokušao da slaže, u 24 sata dao je dve suprotne izjave – NATO, nikada ne reci nikad, a onda je rekao vojna neutralnost, dodala je ona. Brnabić je rekla da nije neki vojni ekspert, ali zna da Srbija 2013.