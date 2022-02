Danas sunčano i toplije, uveče naoblačenje sa kišom

Novi magazin pre 4 sati | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplije vreme uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, dok se uveče predvidja naoblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do šest, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni Celzijusa. U Beogradu će preovladjivati sunčano i toplije vreme uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od tri do šest, najviša dnevna oko 16 stepeni Celzijusa. Uveče se predvidja novo naoblačenje, a tokom noći povremeno slaba kiša. Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se svetuje