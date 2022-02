Đoković može da igra na Vimbldonu

Vesti online pre 52 minuta | Sputnjik

Britanski novinar Stjuart Frejzer objavio je da je Novak Đoković trenutno jedini teniser iz Top 100 koji nije vakcinisan. Ipak, i pored toga prema informacijama koje on poseduje, kako sada stvari stoje, Srbin bi mogao da učestvuje na Vimbldonu, jedinom Grend slem turniru koji se igra na travi.

Za to je navodno dovoljan samo negativan test na koronavirus, za ulazak u zemlju i učešće na Grend slem turniru u Velikoj Britaniji. Novak Djokovic now the only player in the ATP top-100 not to be vaccinated – but he will still be able to participate at Wimbledon Unvaccinated travellers can take a Covid-19 test before and after arrival in England. No urge from AELTC to have extra rules https://t.co/SXsXa2O4nb — Stuart Fraser (@stu_fraser) February 15, 2022 – Novak