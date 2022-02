Proleće u februaru, temperatura i do 19 stepeni

RTS pre 3 sata

Ujutru umereno do potpuno oblačno, na severu zemlje ponegde sa slabom kišom. Tokom dana u celoj zemlji pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, najviša dnevna od 19. U Beogradu ujutru moguća kiša, ali će tokom dana biti sunčano sa temperaturom do 18 stepeni. Sunčano i toplo vreme očekuje se i narednih dana.