Na Batrovcima se čeka 6 sati na izlaz: Zašto je to „vruća tačka“ za putnike i privredu?

Vest da se na graničnom prelazu Batrovci na izlaz iz zemlje čeka satima postala je gotovo sezonski folklor, a jutrošnje saopštenje Auto-moto saveza Srbije samo je potvrdilo hroničnu boljku.

Kako je AMSS naveo, „zadržavanja za putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci su i do šest sati pri izlazu iz zemlje“. Iako se ovakve slike često pripisuju isključivo turističkoj sezoni i smeni turista, dublji uzroci su sistemske prirode i odavno su poznati nadležnim institucijama. poznata „vruća tačka“ Odgovori na pitanje zašto je Batrovci najopterećeniji prelaz mogu se pronaći u zvaničnim dokumentima. „Studija o vremenu potrebnom za carinjenje robe“ (Time